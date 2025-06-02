إيران: نعدّ ردًّا على الرسالة الأميركية التي نقلها وزير خارجية عُمان

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الردّ على الرسالة التي نقلها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي من الولايات المتحدة إلى إيران، يوم أمس، قيد الإعداد حاليًا.

وكان عراقجي قد صرّح في وقت سابق اليوم، أن نظيره العُماني زار طهران حاملاً اقتراحًا من الجانب الأميركي، مؤكدًا أن طهران “ستقدّم ردًّا مناسبًا يستند إلى المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني”.

وفي تدوينة نشرها عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) باللغة الإنجليزية، قال عراقجي: “خلال زيارته القصيرة إلى طهران اليوم، نقل أخي العزيز، وزير الخارجية العماني المحترم بدر البوسعيدي، عناصر المقترح الأميركي. وسيجري الردّ عليها بما يتوافق مع المبادئ والمصالح الوطنية، وحقوق الشعب الإيراني”.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التحركات الدبلوماسية في المنطقة، وسط محاولات لاحتواء التوتر بين طهران وواشنطن.

المصدر: وكالة ارنا