سرايا القدس تعرض مشاهد نوعية لعمليات تفجير واستهداف قوات الاحتلال في حي الشجاعية وخانيونس

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد مصوّرة لعمليات نوعية نفّذها مجاهدوها ضد قوات الاحتلال الصهيوني شرق قطاع غزة وجنوبها، في إطار معركة “طوفان الأقصى”.

وأظهرت المشاهد عملية تفخيخ وتفجير منزل شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، كانت قد تحصنت بداخله قوة صهيونية خاصة.

كما بث الإعلام الحربي التابع للسرايا مشاهد أخرى لزراعة وتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار، استهدفت آلية عسكرية صهيونية خلال توغلها شرق مدينة خانيونس.

وفي بيان منفصل، أعلنت سرايا القدس قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط الضابطة الجمركية جنوب شرق خانيونس، بوابل من قذائف الهاون النظامية من عيار 60 ملم، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف العدو.

المصدر: الاعلام العسكري