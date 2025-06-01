الجيش الإسرائيلي يزعم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن ومصادر ترجّح استخدام منظومة “ثاد” الأميركية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه رصد صاروخًا أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه الكيان الإسرائيلي، زاعما أنه تم اعتراضه بنجاح، في حين أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن منظومة “ثاد” الأميركية المضادة للصواريخ، المنتشرة في الكيان، هي التي نفّذت عملية الاعتراض.

وتزامنًا مع إطلاق الصاروخ، دوت صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب، وفي مدينة القدس المحتية، وعدد من مناطق الوسط، في مؤشر على اتساع نطاق التهديدات الصاروخية التي يواجهها الكيان من جبهة الاسناد اليمنية.

وبحسب إحصاءات إعلامية، فإن القوات المسلحة اليمنية أطلقت، منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما مجموعه 43 صاروخًا باليستيًا باتجاه الكيان الإسرائيلي، بينها 5 صواريخ خلال الأسبوع الأخير فقط، وذلك في إطار “الردّ على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني”.

المصدر: موقع المنار