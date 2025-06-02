وسائل إعلام عبرية: مقتل 5 جنود وإصابة آخرين في “حدث أمني صعب” شمالي قطاع غزة

أعلن الإعلام العسكري لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أن مقاتليه يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا، وقد تمكنوا من إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين، مؤكدًا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى اللحظة.

وفي الإطار نفسه، أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين، بمقتل 5 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة اثنين10 آخرين، إثر استهداف سيارة عسكرية في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، في إطار ما وصفته بـ”حدث أمني صعب”.

وذكرت المصادر أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين داخل جباليا، في ظل تعتيم إعلامي رسمي حول طبيعة الحدث ومدى الخسائر الدقيقة، وسط حديث عن إصابات خطيرة في صفوف الجنود.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين، عن فشل محاولة إجلاء جنود الاحتلال القتلى والجرحى من موقع “الحدث الأمني الصعب” في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، نتيجة تعرض مروحيات الإخلاء لنيران كثيفة من المقاومة الفلسطينية.

وأفادت المصادر بأن ثلاث مروحيات عسكرية حاولت تنفيذ عملية الإجلاء، غير أن إطلاق قذائف مضادة من قبل المقاومة، بينها قذيفة “ياسين 105” محلية الصنع، استهدف مبنى كان يتحصن فيه جنود الاحتلال، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين.

كما تم إطلاق قذيفة أخرى باتجاه إحدى مروحيات الإخلاء، ما اضطرها إلى الانسحاب تحت تغطية نارية كثيفة من طائرات الاحتلال التي شنّت ما يُعرف بـ”أحزمة نارية” شرق جباليا، في محاولة لتأمين الموقع وإتمام الإخلاء.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن معارك ضارية لا تزال مستمرة في محيط العملية شمالي قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاتلين الفلسطينيين، ما يعكس تعثرًا ميدانيًا واضحًا في صفوف الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن قوات الجيش تواجه “تحديات ميدانية كبيرة” في مناطق التوغل داخل القطاع، لا سيما في شمال غزة، حيث تتعرض وحداته لمقاومة شديدة، وعمليات استهداف نوعية.

ويأتي هذا التطور الميداني بعد ساعات من إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، توسيع نطاق العملية البرية في قطاع غزة لتشمل مناطق إضافية في الجنوب والشمال.

ووفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد أجرى زامير جولة ميدانية في جنوب القطاع، برفقة قائد المنطقة الجنوبية يانيف آسور، وقائد سلاح الجو تومِر بار، ومنسق أنشطة الحكومة في المناطق المحتلة غسان عليان، وقائد فرقة غزة باراك حيرام، وعدد من القادة العسكريين.

وبحسب البيان، أوعز زامير، عقب تقييم ميداني للوضع، بتوسيع نطاق المناورة البرية في غزة، مؤكدًا أن العملية ستستمر “حتى تتهيأ الظروف لعودة الرهائن، وتحقيق هزيمة حركة حماس”، مضيفًا أنه وجه كذلك بإنشاء مراكز توزيع للمساعدات وإلغاء أخرى، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

المصدر: موقع المنار