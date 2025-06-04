ماكرون وميلوني يدعوان إلى تعزيز الدفاع الأوروبي

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أوروبا يجب أن تعزز قدراتها الدفاعية وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وجاء في البيان المشترك الذي أعقب محادثات الزعيمين في روما: “تعزيز الدفاع الأوروبي بشكل طموح أمر ضروري. ويدور الحديث حول تخصيص الأموال لدعم المجمع الصناعي العسكري والتقنيات الأوروبية”.

وأشار البيان إلى أن هذه التعزيزات ستساهم في تسوية النزاع الأوكراني.

كما أكد ماكرون وميلوني استعدادهما لمواصلة دعم كييف.

وأعلن المجلس الأوروبي في وقت سابق مصادقته على تأسيس برنامج للاستثمار العسكري في تسليح دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو.

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء بريطانيا كير ستامر في وقت سابق من مايو الماضي عن توقيع عقد شراكة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقالت فون دير لاين إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي “يطويان الصفحة”، مبينة أن “الشراكة الأمنية والدفاعية تغطي الكثير من الموضوعات، وتعزز التعاون الدفاعي”.

المصدر: وكالة انترفاكس الروسية