حمادة: المقاومة مستمرة قوية وثابتة

اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب إيهاب حمادة أن “البعض في لبنان يحترف اللفظ ولا علاقة له بالفعل، لذلك لا نحمل عناء الرد لانه يتحرك من موقع الكيد والضعف والهامشية”.

واكد حمادة “نحن أقوياء ثابتون وهذه المقاومة مستمرة قوية وثابتة وان رسائلنا إلى القوم بدأت منذ تشييع القادة إلى الرسالة الاخيرة بنتائج الانتخابات”، واضاف “حيث هناك لجان تدرس سنخية الناس وبيئة المقاومة مع كل الضغوط هؤلاء توجهوا للاقتراع للمقاومة مع كل الحرمان الذي يعيشونه، ولينتظروا رسائلنا التالية”.

كلام حمادة جاء السبت خلال احتفال تكريمي لعوائل الشهداء في مدرسة المهدي(عج) في مدينة بعلبك بمناسبة عيد “المقاومة والتحرير” بحضور فاعليات تربوية وثقافية ودينية واجتماعية.

وقال حمادة “بهذه المؤسسة نبني الرجال ونعلم ديننا السمح والعقيدة والإنتماء إلى محمد وآله”، وتابع “نقول للبعض اننا في هذه اللحظة نكرم عوائل الشهداء من الهيئتين الإدارية والتعليمية وأولياء الأمور، ولكي تفهموا لا بد ان تدخلوا إلى العمق حتى تعرفوا من تخاطبوا، هذه المجموعة والثلة هي التي حمتكم”.

وتوجه حمادة “بالشكر والامتنان إلى عوائل الشهداء لاسيما الأمهات، فاذا تركنا القلب يتكلم حيث اللسان عاجز عن التعبير لا يمكن مقاربة تلك الشخصية العظيمة لأم أو زوجة أو أخت الشهيد”، وتابع “ما نقوله ان الله سبحانه أعد ما أعد من مقام ومرتبة لهؤلاء الشهداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام