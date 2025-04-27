النائب حمادة: البعض يهوّل علينا ولكنه كعادته لم يقرأ تاريخنا ولم يعرف حسيننا

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة أن “البعض بدل أن يكون لبنانياً في هذه اللحظة، لا يملك إلا التهويل علينا، من خلال استعراض قوة العدو ليقول لنا سلموا سلاحكم والمعنى من ذلك سلموا وجودكم”، وتابع “نقول لهذا البعض، خسئت لأنك كعادتك لم تقرأ تاريخنا ولم تعرف حسيننا”.

وأضاف حمادة في كلمة له يوم الاحد خلال إحياء ذكرى أربعين الشهيدين خالد تيسير نمور (راغب) ومحمد علي نعيم خشيش (آدم) في حسينية بلدة العين البقاعية “نسأل هذا البعض بكل حب ووعي وانفتاح على الحوار والخطاب، أيها الشريك في هذا الوطن لمصلحة من تحاول أن تجمع نقاط قوتك وتسلمها إلى العدو؟ وهل يعقل أن نكون في لبنان وقد احتلت لنا أرض، أن نتجاهر في كيفية اصطياد نقاط القوة؟”، وتابع “ثم الأكثر من ذلك لا نسمع معنيّاً في السلطة ولا صوتاً يتحدث ولو بنسبة واحد على ألف مما يتحدث عن نقاط قوتنا عن احتلال وخروق واعتداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام