“رابطة الأساتذة المتعاقدين”: استمرار الإضراب في المدارس الرسمية

أعلنت “رابطة الاساتذة المتعاقدين” في التعليم الرسمي في لبنان في بيان لها مساء الاحد “استمرار الإضراب في المدارس الرسمية إلى حين تصاعد الدخان الابيض حول الحلول المنتظرة لدفع المساعدة الاجتماعية”.

وطالبت الرابطة من الأساتذة المتعاقدين “إبلاغ المدراء التزامهم التام باستمرارية الاضراب في المدارس الرسمية يوم غد الإثنين”.

وقالت الرابطة “لن نضيع جهود الأساتذة الجبارة، لن نضيع عناء حضورهم من أقصى الجنوب والشمال وجبل لبنان والبقاع وبيروت الى مظاهرة الحرية يوم الخميس، لن نضيع قهرهم وتعبهم بالتشرد في الشوارع من 5 صباحا الى 9 ليلا في ثلاثة اعتصامات، نظرا لقدوم نصفهم من مناطق حدودية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام