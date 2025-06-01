الرئيس عون من بغداد: عند كل أزمة نؤمن بأن الترياق من العراق

أكد الرئيس جوزاف عون، خلال زيارته إلى بغداد، اليوم، ضرورة “تأسيس نظام المصلحة العربية المشتركة”، مشيداً بـ”الحل” الذي وضعه المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني لـ”إشكالية هويتنا الوطنية”.

وقال عون، خلال مؤتمر مشترك عقب لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: “نحن في حاجة ماسة إلى قيام نظام المصلحة العربية المشتركة قائم على تبادل المصالح المشتركة بين بلداننا وشعوبنا وتنميتها ومضاعفتها”.

كما أشار إلى الموقف الذي أطلقه السيستاني في شهر تشرين الثاني الفائت، معتبراً أنه “الحل لإشكالية هويتنا الوطنية داخل دولتنا الناجزة”.

ولفت إلى أن السيستاني “وضع خارطة طريق بديهية للحل، إذ دعا النخب الواعية، إلى أن يأخذوا العبر من التجارب التي مروا بها (…) وذلك عبر إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتماداً على: مبدأ الكفاءة والنزاهة في مواقع المسؤولية ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها وتحكيم سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد على جميع المستويات”.

ولفت عون إلى أن “كل لبناني بات يؤمن فعلاً عند كل أزمة بأن الترياق من العراق ليس قولاً مأثوراً بل فعلاً محققاً”.

السوداني: ندعم تماسك لبنان وسيادته على أرضه

بدوره، أكد السوداني أن بلاده ستعمل، خلال رئاستها للقمّة العربية، على “دعم تماسك لبنان ومؤسسات الدولة فيه، والسيادة على ارضه، ورفض كل ما يتجاوز على هذا الركن المهم”.

وأدان رئيس الوزراء العراقي “إعتداءات الكيان (الإسرائيلي) المتكررة على السيادة اللبنانية”، مطالباً “المجتمع الدولي بأداء التزاماته في التطبيق الكامل غير الانتقائي للقرار الدولي 1701 لدعم الاستقرار ووقف العدوان”.

كذلك، أعرب السوداني عن اعتقاده بأنه “من دون حل شامل وعادل وإنساني للقضية الفلسطينية، لا نرى جدوى من طرح الحلول الترقيعية، مع استمرار هذا القتل الممنهج (في غزة)”.

وأكد موقف بغداد “بدعم سيادة واستقلال سوريا، ورفض الاعتداءات عليها، والسياسات التي تؤدي الى إشعال الفتن الطائفية والعرقية، وتهدد تماسك نسيجها المجتمعي”.

الرئيس العراقي: لتعزيز التعاون مع لبنان

وفي السياق نفسه، التقى الرئيس اللبناني نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الذي أكد “متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على تطويرها وتنميتها، وأهمية تعزيز التعاون والتبادل التجاري في مختلف المجالات”.

وجرى، بحسب بيان الرئاسة العراقية، “استعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة، مع التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتخفيف حدة التوترات والركون إلى التهدئة والحوار البنّاء لتحقيق السلام والاستقرار إقليمياً ودولياً”.

كما تم بحث “الأوضاع في فلسطين وغزة، حيث أكد الرئيسان على أهمية مواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة”.

المصدر: مواقع