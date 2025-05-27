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May 27 2025 - 17:16

بعثة إماراتية في بيروت لتقييم حاجات لبنان… وعون يثمن اهتمام بن زايد

منذ 2 ساعة 27 May، 2025
عون
لبنان

رأى رئيس الجمهورية جوزاف عون أن الاهتمام الذي أبداه رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد بدعم لبنان “يؤكّد عمق العلاقة الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”.

وقال عون، خلال استقباله وفداً إماراتياً في قصر بعبدا اليوم، إن “وجود البعثة الإماراتية في بيروت اليوم يُشكّل ترجمةً عمليةً لهذه العلاقة التي تنمو يوماً بعد يوم، وهي مصدر شكر وتقدير من الشعب اللبناني بكل أطيافه”.

واعتبرت رئاسة الجمهورية أن حضور الوفد الإماراتي إلى قصر بعبدا للاطلاع على حاجات الدولة اللبنانية، يعد ترجمةً لنتائج القمة اللبنانية-الإماراتية، مضيفة، في بيان، أن اجتماع العمل التقني اللبناني-الإماراتي هو تأكيدٌ على أن زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان تُشكّل امتداداً لزيارة الرئيس عون الأخيرة إلى أبو ظبي، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

 

المصدر: مواقع

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