الموسوي عن كلام رجي: غاية في العيب والخزي

رد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب إبراهيم الموسوي من أمام ضريح مسؤول العلاقات الإعلامية الشهيد محمد عفيف خلال حفل نظمه إعلام صيدا في مناسبة “عيد المقاومة والتحرير” على كلام وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية يوسف رجّي الذي قال إن “الشعب لم يعد يريد المعادلة الخشبية!”.

وسأل الموسوي رجي “عن أيّ شعب تقصد؟ الشعب الذي مشى في موكب تشييع سيّد شهداء الأمّة؟ أنت تتحدث عن مئات الآلاف من أطياف الشعب اللبناني؟ هذا هو الشعب الذي تعنيه؟ أو أي شعب بالتحديد؟ عن أي شعب تتحدث يا وزير الخارجية؟ عن الشعب الذي أمضى بدمه قبل حبره على الانتخابات البلدية ليؤكد هذه المعادلة؟ من المفيد جدًا لك أن تحدد أيّ شعب”.

وأضاف الموسوي “هذا الكلام الذي يُلقى من مسؤولين ليسوا بمسؤولين، لأنه من المؤسف جدًا، بل من المعيب والمخزي أن يصدر مثل هذا الكلام عمّن أُنيطت به مسؤولية الديبلوماسية، ومسؤولية الدفاع عن هذا الوطن”، وتابع “هذا كلام لا يليق أبدًا بموقع رئيس الديبلوماسية اللبنانية ووزير خارجية لبنان”.

وتابع الموسوي “كنّا نود لو أننا نسمع منه، ويودّ الشعب أن يسمع منه، كلامًا عن الاحتلال الإسرائيلي وعن العدوان الإسرائيلي وعن الاغتيالات اليومية الإسرائيلية”، واضاف “لكنه لا يرى إلا المقاومة وشعب المقاومة، شيء غاية في العيب والخزي”، وقال “أيضًا لأنه ينسب نفسه إلى مرجعيات في هذا البلد، فليتفضل ويستقي قليلًا من حكمة هذه المرجعيات، ولا يُلقي كلامًا يؤدي إلى استفزاز الناس، واستفزاز دماء الناس وكرامات الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام