الموسوي: المقاومة حققت النصر

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي إن “إنشاء المقاومة، كان نتيجةً لتقاعص الدولة خلال الحقبات الماضية، عن حماية الجنوب وأهله وعدم قيامها في يوم من الأيام بهذه الحماية، بالإضافة إلى إهمالها لبعض المناطق على صعد التنمية وتأمين الخدمات”.

واضاف الموسوي في كلمة له الاربعاء خلال احتفال تأبين 26 شهيداً “على طريق القدس” من آل مشيك في بلدة الزعارير البقاعية “لو كان لدينا جيشا مسموحا له امتلاك الأسلحة والعتاد وعناصر القوة التي يستطيع أن يحمي بها الوطن ويصونه من أطماع العدو الصهيوني، لما قدمنا هذه التضحيات من أبنائنا وبناتنا وأطفالنا”.

وأكد الموسوي ان “المقاومة صمدت على الحدود الأمامية وواصلت قصف مستعمرات وقواعد العدو العسكرية والأمنية بمئات الصواريخ والمسيرات الإنقضاضية يوميا وحققت النصر، رغم ما قام به العدو المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية والغرب بكل الإمكانيات من أسلحة وطائرات وأساطيل وأقمار صناعية وغيرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام