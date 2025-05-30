تجدد العدوان الإسرائيلي على البقاع اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2025 - 00:36

تجدد العدوان الإسرائيلي على البقاع اللبناني

منذ 8 mins 30 May، 2025
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