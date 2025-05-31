ترامب يتحدث عن اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة

نقلت “وكالة رويترز” فجر اليوم السبت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إنه يعتقد أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وكيان العدو الاسرائيلي “يريدان الخروج من الفوضى”، حسب تعبيره، بعدما أكد قبل ذلك الاقتراب من التوصل إلى اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يمارس العدو بحقه أبشع أنواع الإبادة الجماعية من قتل

وأعلن ترامب من مكتبه في البيت الأبيض مساء أمس الجمعة أن “حماس و”إسرائيل” قريبتان جداً من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وسنخبركم بذلك خلال اليوم أو ربما غدا، لدينا فرصة لذلك”.

وأمس، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة. وقالت حماس في بيان “نجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمناه مؤخرا من ويتكوف عبر الوسطاء (مصر وقطر)”.

بالمقابل، قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان مساء أمس الجمعة إن على حماس أن تختار الآن إما الموافقة على مضمون اتفاق ويتكوف للإفراج عن المحتجزين وإما أن يتم القضاء عليها. كما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان إيال زامير أمس قوله إنه “إذا كانت هناك صفقة فإنه يجب وقف الحرب لإبرامها حتى لو كانت جزئية، وإن “إسرائيل” لن تنجر إلى حرب إلى ما لا نهاية”.

وكانت حكومة العدو وافقت أول أمس الخميس على مقترح ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه الأكثر انحيازاً إلى الكيان من المقترحات السابقة.

مقترح ويتكوف

وبحسب “الجزيرة نت”، فإن أبرز ما جاء في المقترح الأميركي الجديد، هو تنفيذ وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، حيث يضمن ترامب التزام العدو بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها.

كما يتضمن المقترح إطلاق سراح 10 أسرى صهاينة أحياء وجثث 18 أسيراً، من قائمة “الـ58 محتجزاً” المقرر إطلاقهم في اليومين الأول والسابع.

وسيتم إطلاق نصف الأسرى الأحياء وجثث المتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول من الاتفاق، أما النصف المتبقي من المحتجزين (5 أحياء و9 متوفين) فسيتم إطلاق سراحهم في اليوم السابع.

ومقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين العشرة الأحياء ووفقا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن تبادل الأسرى سيفرج العدو عن 180 أسيراً محكوماً عليه بالسجن المؤبد و1111 أسيراً من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومقابل تسليم رفات 18 محتجزا إسرائيلياً سيفرج العدو عن 180 غزياً متوفى.

ويتضمن المقترح أيضا “وقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية الهجومية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ”.

كما سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف النار، وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق، وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

وفي اليوم الأول لتطبيق الاتفاق، وفق “مقترح ويتكوف”، ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

المصدر: مواقع إخبارية