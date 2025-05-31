وزير الحرب الأميركي: الصين تستعد لتغيير ميزان القوى في آسيا

حذّر وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، من أنّ الصين “تستعد” لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في آسيا.

وقال هيغسيث، خلال منتدى حوار شانغريلا للأمن في سنغافورة، إنّ “التهديد الذي تشكّله الصين حقيقي وقد يكون وشيكاً”، موضحاً أنّ بكين “تستعد بصورة موثوقة لاستخدام محتمل للقوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ”.

وأشار إلى أنّ الجيش الصيني “يعمل على بناء القدرات لاجتياح تايوان ويتدرّب على ذلك فعلياً”، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة “تعيد توجيه نفسها من أجل ردع عدوان الصين الشيوعية”.

كما دعا حلفاء بلاده وشركاءها في آسيا إلى الإسراع في رفع الإنفاق في المجال الدفاعي، في مواجهة التهديدات المتزايدة.

وفي مسعى لطمأنة الحلفاء في آسيا، شدد هيغسيث على أنّ منطقة المحيطَين الهندي والهادئ تبقى “أولوية” بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

وتزامناً مع كلمة هيغسيث في المنتدى، أعلن الجيش الصيني أنّ قواته البحرية والجوية تقوم بـ”دوريات استعداد قتالي” روتينية حول سلسلة من الشعاب والصخور المتنازع عليها مع مانيلا.

ولم ترسل بكين أي مسؤول من وزارة الدفاع للمشاركة في المنتدى، واكتفت بوفد من جامعة الدفاع الوطني التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.

وأتت تصريحات الوزير الأميركي بعد ساعات من تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تجدّد التوترات التجارية مع الصين، متهماً إياها بـ”انتهاك” اتفاق يهدف إلى خفض التصعيد في ما يتعلّق بالرسوم الجمركية.

المصدر: مواقع