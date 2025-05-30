غارات “إسرائيلية” عنيفة تستهدف مناطق واسعة في جنوب لبنان

شنّت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال “الإسرائيلي”، ليل الخميس، سلسلة غارات جوية عنيفة طالت مناطق متفرقة في جنوب لبنان. وتركزت الضربات بداية في منطقة إقليم التفاح، حيث استُهدفت منطقة وادي الصفا بين بلدات كفرفيلا، صربا، وعين قانا.

كما طالت الغارات بلدة قعقعية الصنوبر، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة “الإسرائيلية” فوق منطقة الزهراني، التي شهدت نشاطًا غير مسبوق للطيران دون إصدار أي أصوات.

وتواصلت الهجمات الجوية حيث شنّ الطيران الحربي غارتين على تلال الريحان في جزين، واستهدف منطقة الجبور في بلدة كفرحونة، وسط تحليق مستمر للطيران في أجواء الجنوب.

واختتمت الغارات بضربتين وُصفتا بالأعنف استهدفتا بلدة بنعفول بقضاء صيدا، في انتهاك سافر للسيادة اللبنانية.

المصدر: مواقع اخبارية