خروقات مستمرة للسيادة اللبنانية.. نجاة مواطنين في بلدة بليدا جنوب لبنان من رصاص الاحتلال

نجا عدد من المواطنين في بلدة بليدا جنوبي لبنان، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم أثناء تواجدهم بالقرب من مزرعة للدجاج في منطقة “غاصونا”.

وفي تطور موازٍ، أطلقت قوات الاحتلال في موقع “رويسات العلم” رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا، كما استهدفت منطقة “العين” بقذيفة مدفعية، ما أثار حالة من التوتر والقلق في المنطقة. إلى ذلك، حلق الطيران المسيّر التابع للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على ارتفاع منخفض في أجواء منطقة الزهراني.

وفي سياق متصل، استشهد مساء الثلاثاء مواطن لبناني إثر غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدفته أثناء مروره على دراجة نارية في بلدة ياطر التابعة لقضاء بنت جبيل، ما يضيف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المدنيين في الجنوب اللبناني.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار غير المعلن، الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي نص على وقف كافة الأعمال العدائية. إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم عمليًا بأي من بنود الاتفاق، بل عمدت إلى تنفيذ مئات الخروقات التي وثقتها العديد من الجهات الميدانية والحقوقية.

وتنوعت هذه الانتهاكات بين غارات جوية وعمليات اغتيال باستخدام طائرات مسيّرة، وقصف مدفعي، إضافة إلى استهداف مباشر لمنازل المدنيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وأضرار مادية جسيمة.

المصدر: موقع المنار