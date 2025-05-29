رئيس بلدية النبطية الفوقا: استشهاد موظف باستهداف العدو الاسرائيلي لمنشأة مدنية تابعة للبلدية

أشار رئيس بلدية النبطية الفوقا في جنوب لبنان زين علي غندور في بيان له الخميس إلى أنّه “مرة جديدة يمعن العدو الاسرائيلي بشكل صارخ، في خرق وقف اطلاق النار والقرار 1701 مستهدفا بلدتنا وأحيائها، وهذه المرة كان الاستهداف لمنشأة مدنية تابعة لبلدية النبطية الفوقا حيث توجد البئر الارتوازية التي تغذي عدة أحياء بمياه الشفه، وذلك أثناء تواجد الموظف البلدي محمود حسن عطوي خلال دوامه الرسمي على البئر لتشغيلها وضخ المياه الى المنازل والاحياء السكنية، ما أدى الى ارتقائه شهيدا في سبيل خدمة بلدته وأهلها وتوفير المياه لعائلات البلدة وسكانها”.

وشدد غندور على “أننا نستنكر بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر على المدنيين والمنشآت المدنية وعلى مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة اللبنانية ومنعها من أداء واجبها وتأمين الخدمات للناس والمدنيين”، وتابع “نطالب كل المعنيين والمتابعين من جهات محلية ودولية بمتابعة الموضوع ووضع حد لهذه الخروقات المتكررة وغير المقبولة أبدا”.

في وقت سابق الخميس، أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة اللبنانية في بيان له ان “غارة للعدو الإسرائيلي بمسيّرة على حرج علي الطاهر- النبطية الفوقا، أدّت إلى سقوط شهيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام