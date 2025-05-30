مصرع جندي صهيوني وإصابة 4 آخرين في غزة

أعلن جيش العدو الإسرائيلي عن مقتل رائد وإصابة 4 جنود بجروح خطيرة بمعارك في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام العدو الخميس “إنها حصلت على تسجيلات مصورة للحظة تفجير عبوة ناسفة في جرافة باقر شمال قطاع غزة ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة الآخرين”.

ويواصل جيش العدو الإسرائيلي انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وتواصل قوات العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 177 ألف فلسطيني في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام