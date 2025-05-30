اتحاد “الوفاء” دان زيادة الرسوم على المحروقات: الإنقاذ الحقيقي لا يبدأ من مضخة الوقود بل من أبواب المحاسبة المغلقة

دان “اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين” في بيان، فرض رسوم جديدة على المحروقات ، واشار الى انه “في وطنٍ يتآكل من جيوب الفقراء، وتُبنى السياسات على أنقاض حياة الناس، تلقّى اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين القرار الحكومي بفرض رسوم جديدة على مادتي البنزين والمازوت، واللعب على الالفاظ والتبريرات بما يشكل صفعة جديدة تضاف إلى سلسلة الصفعات والإهانات اليومية التي يتلقاها العامل اللبناني”.

اضاف: “نحن لا نعترض فقط، بل نُدين، نُدين هذا القرار الظالم الذي يضرب الطبقة العاملة في صميم قوتها اليومي، ويشرّع أبواب الغلاء والانهيار على مصراعيها. إن رفع أسعار المحروقات لا يعني سوى شيء واحد: موجة جديدة من الأسعار الملتهبة تطال الخبز، الدواء، النقل، وحتى الهواء. إن تبرير هذه الزيادات تحت عنوان “تمويل التقديمات” أو “إنقاذ الخزينة” هو تلاعب وقح بالمفردات. الخزينة تُنهب، والمواطن يُحاسب، والإنقاذ الحقيقي لا يبدأ من مضخة الوقود، بل من أبواب المحاسبة المغلقة”.

ودعا الاتحاد الى “التراجع الفوري عنها بلا مواربة وإطلاق خطة تعافٍ حقيقية تبدأ من أعلى الهرم لا من جيب العامل وفتح دفاتر الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة لا جیوب الفقراء المسلوبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام