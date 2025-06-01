إضراب تحذيري الإثنين لموظفي الإدارة العامة

أعلنت “رابطة موظفي الإدارة العامة” في لبنان في بيان لها السبت أن “بداية الاضراب التحذيري الاثنين ستكون الاعتصام في ساحة رياض الصلح حيث يعقد مؤتمر صحافي مشترك مع الاتحاد العمالي العام ورابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي والمجلس التنسيقي للمتقاعدين”.

ودعت الرابطة “الموظفين والمتقاعدين والعمال، الى التوجه الى ساحة رياض الصلح الساعة الواحدة ظهرا لرفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي”.

وقالت الرابطة “رسالتنا واضحة: لن نقبل أن نُدفن أحياء، ولن نسمح بمزيد من التعدي على كرامتنا وحقوقنا كفى استهتاراً… كفى تسويفاً… كفى نهباً وسرقةً لأبسط مقومات العيش الكريم”.

وتمنت الرابطة على “المواطنين الكرام عدم الحضور الى الإدارات والوزارات لعدم تمكن الموظفين مرغمين من تقديم الخدمة اللازمة لهم كالمعتاد بسبب الإضراب التحذيري شاكرين لهم حسن تفهمهم لمطالبنا المحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام