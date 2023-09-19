زيارة وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق لروضة الشهيدين في الغبيري

قام وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق السادة عدنان الساعدي ومازن الراوي رئيس نقابة النقل والاتصالات بزيارة لروضة الشهيدين في الغبيري، واستقبلهم رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عضو هيئة المكتب التنفيذي للإتحاد العمالي العام في لبنان علي طاهر ياسين.

وعاهد الساعدي باسم الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق على الاستمرار بدرب الشهداء والمقاومة حتى دحر الاحتلال الصهيوني وتحرير فلسطين و القدس واقتلاع الاميركي وادواته واراحة المنطقة من عدوانه وقطع يده الناهبة للثروات العربية، والقضاء على مشاريعه الخبيثة في بث الفرقة والفتنة بين أبناء الامة العربية ، ومحاولاته المتعددة لزرع البغضاء والكراهية والشذوذ في عالمنا العربي

المصدر: بريد الموقع