اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين عزى الدفاع المدني: زرعتم في أرض الشهادة عزة وكرامة

دان “اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين” في بيان العدوان الاسرائيلي على الدفاع المدني وعزاه باستشهاد عناصره الثلاثة أثناء تأدية واجبهم الوطني والانساني، راجيا من الله الشفاء للجرحى.

وللشهداء قال : “ان كنتم اسشهدتم في سبيل الواجب الوطني ودفاعا عن الحق فانكم زرعتم في ارض الشهادة في جنوبنا العزيز زرعا ثماره عزة وكرامة، وقطافه موعد مع احقاق الحق، وازالة سرطان الشر المطلق والعدوان المجرم. زرعكم جذور الارض ينمو ليعانق اطراف السماء وعدالة الكينونة الالهية في زمن الطغيان الاميركي الصهيوني، وهشيم عدوكم هشاشة بيت العنكبوت، يتهاوى الى فناء الخواء، وفي سفالة الاهواء الشيطانية”.

وطالب “المنظمات الدولية والانسانية والحقوقية بالقيام بواجبها في حماية الفرق العاملة وضمان الحماية المدنية والانسانية لها وادانة العدوان ورفع الدعاوى القانونية المحلية والعالمية لإنزال العقاب بالكيان الغاصب المجرم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام