القائد طالب سامي عبد الله “أبو طالب”.. سيرة جهادٍ ووفاء تتوّج بالشهادة

أحد قادة المقاومة الميدانيين البارزين، الشهيد القائد الحاج طالب سامي عبد الله، المعروف بـ”أبو طالب”، ارتقى بعد مسيرة حافلة بالجهاد والتضحية والعطاء، خلال معارك اسناد قطاع غزة.

القائد “أبو طالب” كان من الرعيل الأول الذي حمل السلاح منذ اللحظات الأولى لانطلاقة المقاومة، مجسدًا بثباته وإخلاصه صورة المجاهد الذي لا يغيب عن الميدان ولا عن نداء الفجر في كل صلاة. عرفه رفاق السلاح في ساحات المواجهة، وعرفته أسرته أبًا حنونًا بوجهٍ يفيض طمأنينة ومحبة.

سيرته حملت الكثير من التضحيات والبطولات، فكان من الذين أضاءوا دروب المحاور بقناديل النصر، وزرعوا الأمل في قلوب المجاهدين. توّج تلك الرحلة بشهادة مباركة، يُرجى معها أن يكون قد انتقل من ميادين الأرض إلى جنات الخلد والنعيم المقيم.

في وداعه، اختير له الورد الأصفر، بلون شمس لم تغب عن درب المقاومة، بل ستظل تشرق على الراية وعلى قلوب أبنائه، مجتبى وفاطمة وإخوتهما.

اسم “أبو طالب” سيبقى حاضرًا، عنوانًا للشجاعة والإنسانية، وصوتًا يهزّ ميدان العدو، ويمنح المجاهدين زخمًا جديدًا للاستمرار في درب التحرير.

المصدر: موقع المنار