غوتيريش يدعو لوقف العدوان على غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في حديث له الاربعاء “نطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في غزة تمهيدا لمسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين”، وأضاف “يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق”.

وفي تصريحات سابقة، قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريكن إن “الأمم المتحدة تتواصل مع إسرائيل بشكل مستمر ضمن القنوات الدبلوماسية وتحثها على رفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، فكل إنسان له الحق في العيش بكرامة إنما كان”.

ودعا دوجاريكن إلى “إقرار وقف فوري لإطلاق النار في القطاع يمكن الأمم المتحدة من إعادة إدخال المساعدات الإنسانية الأكثر إلحاحا والغذاء للقطاع”، وأضاف “إننا ننظر للوضع في غزة بعين الفزع”.

وتواصل قوات العدو الإسرائيلي ارتكاب مجازر جديدة في قطاع غزة، في اليوم الـ583 من العدوان المتواصل، أسفرت عن استشهاد 71 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في غارات مكثفة طالت منازل ومراكز إيواء ومرافق صحية.

وبلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023: 52,908 شهيدًا و119,721 جريحًا، غالبيتهم أطفال ونساء، وسط تواصل الصمت الدولي والعربي.

ومنذ خرق وقف إطلاق النار في 18 مارس 2024، ارتفعت الحصيلة إلى 2,780 شهيدًا و7,680 إصابة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام