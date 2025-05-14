حماس: الاحتلال الاسرائيلي يستخدم سلاح التجويع ضد مليوني إنسان في غزة

قالت حركة حماس في بيان لها الاربعاء إن “الاحتلال الإسرائيلي يواصل استخدام سلاح التجويع ضدّ أكثر من مليونين وربع المليون إنسان في قطاع غزة، متحدّيًا بشكلٍ سافرٍ إرادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها، التي طالبت مرارًا بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية”.

وأضافت حماس ان “حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق قطاع غزة أمام جميع مقوّمات الحياة الأساسية من غذاء ودواء وماء ووقود، لأكثر من سبعين يومًا متتالية”، وأشارت إلى أن “الصمت الدولي المخزي والعجز الفاضح عن وقف جرائم الحرب في قطاع غزة وتفشي المجاعة في مناطق واسعة منه، يمثّل صورةً معبّرةً عن فشل المنظومة الدولية وتراجعها الخطير عن التزاماتها بتنفيذ مبادئ القانون الدولي والإنساني”.

وشددت حماس على أن “الشعب الفلسطيني يُقتَل يوميًّا إمّا بالقصف وإمّا بالتجويع، بينما تكتفي مؤسسات الأمم المتحدة ببيانات تنديد جوفاء، لا تردع هذا الكيان المجرم المتجرد من كل القيم الأخلاقية والإنسانية”، وطالبت “جامعةَ الدول العربية ومنظمةَ التعاون الإسلامي والأممَ المتحدة، بتحرّك عاجل وفاعل لوقف هذه الإبادة الوحشية والتجويع الجماعي وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ومحاسبتهم على جرائمهم”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام