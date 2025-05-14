سلام: نحن نستلهم بيروت ونهتدي بمنارتها

افتتح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مساء الاربعاء مشروع إنارة كورنيش الروشة وشارع أستراليا والشوارع المتفرعة بينهما.

وبالمناسبة، قال سلام “ليس كثيرا أن نضيء شارعا في مدينة أنارت الشرق، إنما نحن نستلهم بيروت ونهتدي بمنارتها”.

وأضاف سلام “ليس عادلا أن نترك بيروت تنام على حزن وتستيقظ على وحشة، هي التي جمعت الشرق والغرب، صالحت الجبل والبحر، جمعت العراقة والمعاصرة”، وقال “كانت في مقدم من تلقف الحداثة والمدنية، كواحدة من أولى بؤر الحداثة في أرض العرب منذ القرن التاسع عشر”.

وتابع سلام “نضيء اليوم شارع الروشة لنحتفل بهزيمة الظلمة، بعودة النبض إلى وريد بيروت البحري، هذا الشارع يتحول جسرا بين ماضينا ومستقبلنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام