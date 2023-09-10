أكد اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وقوفه إلى جانب شعب وعمال المغرب الشقيق في مصابهم والامهم بوقوع الزلزال الذي تعرضت له بعض اقاليم الوطن المغربي الشقيق ، وابدى استعداده التام لتقديم المساعدات الإنسانية، ووضع كافة امكاناته المتواضعة بتصرف الاتحاد المغربي للشغل ، تضامنا مع عمال المغرب ومع الشعب المغربي الشقيق.

ووجه رئيس اتحاد الوفاء علي طاهر ياسين إلى الامين العام للاتحاد المغربي للشغل الأخ الميلودي موخاريق رسالة تضامن ومواساة وتعزية بالضحايا أكَّد فيها وقوف اتحاد الوفاء وكامل اطره وتشكيلاته العمالية والنقابية في لبنان للمساعدة في مواجهة هذا البلاء، الى جانب اخوته عمال المغرب الشقيق .

و قال ياسين في رسالته :

الاخ العزيز الامين العام للاتحاد المغربي للشغل ، اننا نتابع معكم الاثار المؤلمة للزلزال الذي وقع امس الجمعة في بعض الاقاليم المغربية العزيزة وأسفر عن انهيار عدد من المباني وخلف دمارا كبيرا، ومصابنا جلل في عدد الضحايا والجرحى والمنكوبين من المواطنين المغاربة الأعزاء ، ونسأل الله الرحمة وواسع الجنان للضحايا الأعزاء، والشفاء للجرحى، وجميل المواساة للمكلومين المصابين باعزائهم. و نسأل الله أن يربط على قلوبكم ، ويمدكم بقوة الإيمان بقضاء الله، ويمكنكم من تجاوز هذه المحنة والصبر على مرارة الفقد وألم المعاناة”.

وتابع ياسين الاخ العزيز الامين العام للاتحاد المغربي للشغل “مصابكم مصابنا، وآلامكم آلام لنا، أخرجكم الله من هذا البلاء، محتسبين صابرين وأقوياء قادرين، وأنتم أهل الصبر على مكاره الدهر، وحفظ الله المغرب وشعبه من كل بلاء”.

المصدر: بريد الموقع