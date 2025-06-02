حماس دانت نسف العدو الاسرائيلي لمركز غسيل كلى بغزة: مخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية

أدانت حركة حماس “نسف جيش العدو الاسرائيلي مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى في محافظة شمال قطاع غزة، واعتبرته جريمة جديدة من جرائم الاستهداف الممنهج للقطاع الطبي في قطاع غزة وتدميره”.

ولفتت حماس في بيان لها الاثنين إلى أن “عشرات الآلاف من المرضى من نساء وأطفال وكبار في السن، لا يجدون اليوم أي رعاية طبية أو مراكز للتعامل مع الأمراض المزمنة والعضال”، وأشارت إلى أن “حكومة الاحتلال الفاشي سياسة استهداف كافة أشكال الحياة في قطاع غزة، منذ تسعة عشر شهرا”.

وشددت حماس على أن “هذه الانتهاكات الوحشية التي ترتكبها حكومة مجرم الحرب نتنياهو بحق الأبرياء في قطاع غزة تخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية من مجازر وتجويع وتدمير لكل مناحي الحياة، تتم بغطاء سياسي وعسكري من الإدارة الأمريكية ووسط صمت وتخاذل دولي مشين”.

وطالبت حماس “الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي بالعمل لإعادة الاعتبار للقيم الإنسانية والقانون الدولي والإنساني واتخاذ موقف يكفل وقف الإبادة المستمرة في القطاع ومحاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال على جرائمهم”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد افادت الاحد بأن “قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى شمال قطاع غزة”، وقالت إن “المركز كان يقدم خدمات الغسيل الكلوي لمرضى الكلى شمال القطاع”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام