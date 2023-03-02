اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يشارك في اعمال اتحاد النقابات العالمي ويقدم ورقة عمل نقابي عمال عالمي مقاوم

يعقد اتحاد لنقابات العالمي الاجتماع الدوري لمجلسه الرئاسي لعام 2023 ، في نيقوسيا ، قبرص بين 4-3 من اذار 2023 باستضافة من قبل اتحاد العمال القبرصي ، ويشارك فيه رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الحاج علي ياسين بورقة عمل نقابي عمالي عالمي مقاوم يعرض فيها لمعاناة العالم من السلوك الامريكي واجراءات الهيمنة وفرض العقوبات ومحاصرة الاقتصادات العالمية و تعميم الرذيلة الاخلاقية وتفتيت المجتمعات والتعدي على القيم والثقافات الانسانية .

ينعقد المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي هذا العام في ظل احتدام انواع المواجهات العالمية سياسيا وعسكريا وامنيا واجتماعيا وثقافيا ، وهو امام تحدي اثبات الوجود والفعالية وقد دعا للمشاركة كل الاتحادات المنتسبة والمناوئة للاحادية القطبية الامريكية وليبراليتها المتوحشة ، والمناهضة لكل انواع الظلم والمقاومة لكل انواع العدوان والاحتلال خصوصا لمظهر الاحتلال المعلن الاوحد في فلسطين من قبل الميان الصهيوني المؤقت .

ينعقد المحلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي وعلى جدول اعماله تقييم مؤتمر اتحاد النقابات العالمي الثامن عشر ، وتقرير العمل في العام 2022 ، انجازات واخفاقات ،و خطة العمل للعام 2023 ، في ظل الاتجاهات المستجدة للاحداث العالمية سياسيا واقتصاديا وامنيا .. اضافة الى الامور الادارية الداخلية و تسجيل الأعضاء الجدد ، والمسائل التنظيمية والمالية ، اضافة الى مسائل مختلفة يطرحها اعضاء المجلس.

وتتضمن نشاطات اليوم الاول زيارة للمتحف العمالي لاتحادزعمال قبرص PEO ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لأبطال الطبقة العاملة المجهولين.

فيما تشهد الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي 2023 برنامج خطاب افتتاحي من قبل رئيس الاتحاد ، مزاونديلي ماكوايبا ، وخطاب ترحيبي من قبل الأمينة العامة لاتحاد نقابات عموم قبرص ، سوتيرولا خارالامبوس وعرض فيديو تقرير العمل لاتحاد النقابات العالمي 2022 ، وخطاب تمهيدي من قبل الأمين العام للاتحاد ، باسبيس كيريتسيس ، يليها مداخلات من قبل أعضاء المجلس الرئاسي .

فيما يشهد اليوم الثاني لاعمال المجلس تلاوة تقرير لجنة التدقيق المالي ،ومداخلات ويختتم بتبني خطة العمل، وتبني تقرير لجنة التدقيق المالي وتبني القرارات لينتقل بعدها المشاركون الى لارنكا للانضمام الى تظاهرة أممية وتضامنية وفعالية ثقافية أممية .

المصدر: موقع المنار