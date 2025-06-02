رعد للمنار: شكرا لود رئيس الحكومة وسنلاقيه بأقرب وقت وندلي برأينا بما نراه مصلحة لشعبنا وبلدنا

علّق رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب محمد رعد على تصريح رئيس الحكومة نواف سلام من عين التينة.

وقال رعد في تصريح لقناة المنار الاثنين “شكرا لودّ دولة رئيس الحكومة وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا في ما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا”.

وكان سلام قد قال بُعيد زيارته رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في وقت سابق الاثنين، إنه “تارك مكانا للود مع الحاج محمد رعد وسنقابل الود بالود، وأهلا وسهلا بالحاج محمد والحزب في الوقت الذي يريدونه سواء في المنزل او في السرايا وفي الوقت الذي يختارونه”.

المصدر: قناة المنار