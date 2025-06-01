فلسطين | حماس ترد على مقترح ويتكوف: إطار عمل لوقف إطلاق نار دائم بغزة برعاية دولية وضمانات من ترامب

قدمت حركة حماس إطار عمل للتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، رداً على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الاوسط ستيف ويتكوف، يتضمن ترتيبات متدرجة وشاملة لإنهاء الأعمال العسكرية، وتبادل الأسرى وتحسين الوضع الإنساني بإشراف وضمانات دولية.

ويتضمن المقترح وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، تلتزم خلاله إسرائيل بوقف شامل للعمليات العسكرية، بضمان مباشر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبجسب رد حماس، فإنه خلال هذه الفترة، سيتم إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانًا، وفق جدول زمني يمتد من اليوم الأول حتى اليوم الستين.

يشمل الإطار الذي وضعته حماس البدء الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة طبقًا لاتفاق 19 يناير 2025، مع تأهيل البنية التحتية في القطاع، وفتح معبر رفح أمام تنقل السكان دون قيود، وعودة حركة البضائع.

كما ينص على إعداد خطة لإعادة إعمار القطاع خلال 3 إلى 5 سنوات، تحت إشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.

وينص اطار الاتفاق الذي اقترحته حماس على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقعها قبل 2 مارس 2025، ووقف كامل للأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك الطيران الحربي والاستطلاعي، الذي سيتوقف يوميًا لمدة 10 إلى 12 ساعة.

ويشير مقترح حماس الى أنه في اليوم الأول من سريان الاتفاق، تبدأ مفاوضات غير مباشرة حول تبادل جميع الأسرى المتبقين، وإعلان وقف إطلاق نار دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

كما ينص على تسليم إدارة غزة إلى لجنة تكنوقراط مستقلة تتمتع بكامل الصلاحيات، ووقف متبادل للعمليات العسكرية لمدة 5 إلى 7 سنوات، بضمانات من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وأكدت حماس في مقترحها أن الرئيس ترامب سيضمن الالتزام بالاتفاق من قبل إسرائيل، وسيرعى التقدم في المفاوضات نحو اتفاق نهائي. كما سيقود السفير ستيف ويتكوف جهود الوساطة في المنطقة شخصيًا.

ويشمل المقترح آلية تبادل الأسرى والجثامين من الطرفين بالتزامن، وتبادل المعلومات حول الأسرى الأحياء والأموات.

وتلتزم حماس وإسرائيل بضمان صحة وسلامة المحتجزين وفق القانون الدولي.

بحسب الإطار، فإن استكمال المفاوضات خلال 60 يومًا يجب أن يفضي إلى اتفاق دائم يتضمن وقفًا شاملاً لإطلاق النار، وانسحابًا كاملاً من غزة، وإطلاق سراح بقية الأسرى من الجانبين.

وأكدت حماس في ختام ردها التزامها بالتفاوض الجدي، مشددة على ضرورة وجود ضمانات واضحة، وخطوات ملموسة لتحسين حياة سكان غزة ورفع الحصار عنهم.

المصدر: وكالات