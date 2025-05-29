حماس: العدو الاسرائيلي ينفّذ مخططا مدروسا لتفريغ غزة من سكانها

قالت حركة حماس إن “التصعيد الدموي المتواصل يعكس إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، ضمن مخطط مدروس يهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية”.

وأشارت حماس في بيان لها الخميس إلى أن “جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية مجازر جديدة، أبرزها استهداف مربع سكني مكتظ في مخيم البريج وسط القطاع ومجزرة مفترق السرايا وسط مدينة غزة، بالإضافة إلى قصف مباشر لمنازل المدنيين وخيام النازحين، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال”.

ودعت حماس “الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحمّل مسؤولياتهم، والتدخل العاجل لوقف المجازر وجرائم الإبادة”، واكدت على “حق الشعب الفلسطيني المشروع في الحرية وتقرير المصير”.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن “عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الخميس وصل إلى 64، منهم 30 في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، نتيجة الغارات الإسرائيلية المستمرة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام