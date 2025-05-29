الرئيس عون: 90 بالمئة من معركتي تتمحور حول محاربة الفساد

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ان “هدفه ليس النظر الى الوراء بل الى الامام بغية استكمال الخطوات الاساسية على طريق إعادة بناء الدولة”، وشدد على “ضرورة ان يتحلى الجميع بالمسؤولية في نقل الصورة الحقيقية لما يتم إنجازه”، وقال “لم ننجز كثيرا قياسا لما هو مطلوب الا ان ما تحقق حتى الساعة أساسي لوضع الأمور على المسار الصحيح”.

كلام الرئيس عون جاء الخميس خلال استقباله وفدا من “جمعية الصداقة المصرية – اللبنانية لرجال الاعمال”.

وقال الرئيس عون إن “مصر لطالما وقفت الى جانب لبنان في عز ازماته السياسية والاقتصادية من دون ان تتعاطى في الشأن اللبناني الداخلي، الا من باب المساعدة وليس من باب التآمر عليه”، واعتبر ان “دور رجال الاعمال اللبنانيين والمصريين في أي من البلدين أساسي في استكمال العلاقات الثنائية”.

ولفت عون الى ان “الهدف الاساسي في هذه المرحلة يتمثل في اعادة الثقة بين المجتمع اللبناني والدولة من جهة وبين لبنان والخارج من جهة ثانية”، وشدد على ان “طموحنا إبقاء الشباب اللبناني في وطنهم وتأمين الظروف الملائمة لعودة المنتشرين منهم من خلال توفير الاستقرار السياسي والأمني”، واكد ان “90 بالمئة من معركتي تتمحور حول محاربة الفساد”، واعتبر ان “نسبة كبيرة من أسباب الازمة الاقتصادية في لبنان تعود اليه لان بلدنا ليس مفلسا بل مسروقا وعندما نحارب الفساد ونحاسب المرتكبين يبدأ وضع لبنان على سكة إعادة ثقة الداخل والخارج بالدولة”.

وفيما شدد عون على “أهمية دور القضاء”، لفت الى “قيام ورشة قضائية بدأت بالتشكيلات وستستتبع لاحقا”، واكد انه “يولي اهتماما خاصا لإبقاء القضاء بعيدا عن أي ضغوطات من أي نوع كانت”.

من جهة ثانية، أكد عون على “أهمية إيلاء القطاع الزراعي الاهتمام اللازم”، ودعا “اللبنانيين ان يتشبثوا بدورهم بالأرض وبجذورهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام