بالفيديو | طرد السفير الإسرائيلي من جامعة في السنغال

طرد طلاب من جامعة الشيخ أنتا جوب في العاصمة السنغالية دكار، السفير الإسرائيلي لدى السنغال، يوفال واكس، أثناء مشاركته في ندوة أكاديمية حول العلاقات الدولية.

وفور دخول السفير الإسرائيلي إلى قاعة المؤتمر، نظم الطلاب وقفة احتجاجية، ورددوا هتافات منددة بوجوده، ورفعوا العلم الفلسطيني أمامه، ما دفعه إلى مغادرة الجامعة تحت ضغط الاحتجاجات الطلابية.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها منصات التواصل الاجتماعي لحظة إخراج السفير من الحرم الجامعي تحت حراسة أمنية مشددة، بعد أن طارده المحتجون في أروقة الجامعة، ما أجبره على مغادرة المكان دون أن يلقي كلمته أو يشارك في فعاليات الندوة.

ويأتي هذا الحادث في سياق موجة غضب عالمية متصاعدة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب تقارير حقوقية وطبية.

ويُذكر أن يوفال واكس عُيّن سفيرًا مقيمًا لدى السنغال في وقت سابق من العام الجاري، ويشغل أيضًا منصب السفير غير المقيم لدى كل من غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، الرأس الأخضر، وتشاد.

وتأتي هذه الحادثة قبل أسبوع من مظاهرة داعمة للقضية الفلسطينية من المقرر تنظيمها في ساحة الحرية وسط العاصمة دكار، في الثالث من يونيو/حزيران المقبل، حيث تخطط تيارات سياسية للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد.

المصدر: مواقع