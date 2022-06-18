قتيلان بمواجهات بين السلطة والمعارضة في السنغال

أسفرت اشتباكات بين شبان وعناصر من الشرطة، عن سقوط قتيلين في داكار بجنوب السنغال، إثر مواجهات بين السلطة والمعارضة، وفق ما أفادت به وكالة “فرانس برس”.

ونقلت “فرانس برس” عن حسينو لي، المتحدث باسم حزب “باستيف” المعارض، قوله إنه “جرى اعتقال 3 شخصيات معارضة”، لافتا إلى أن “زعيم المعارضة، عثمان سونكو، ورئيس بلدية دكار، بارتيليمي دياس، وهو من أشد المنتقدين للرئيس ماكي سال، قد منعتهما قوات الأمن من مغادرة منزليهما”.

وأفاد مسؤول في الصليب الأحمر لـ”فرانس برس” بأن “شخصا في داكار لقي حتفه عندما أدى مقذوف إلى اندلاع النار في مكان كان موجودا بداخله”، كما أعلن الإعلام المحلي والمعارضة عن مقتل شخص ثان في كازامانس.

وبحسب “فرانس برس”، فقد شهدت أحياء مختلفة من العاصمة السنغالية اشتباكات بين شبان عمدوا إلى رشق الحجارة، والشرطة التي حاولت تفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وسط دخان إطارات محترقة، فيما اتهمت المعارضة القوات الأمنية في كازامانس (جنوب) بإطلاق ذخيرة حية، حيث يخشى كثير من السنغاليين تصاعد التوتر منذ أن منعت السلطات الأربعاء المعارضة من التظاهر بعد ظهر الجمعة، إذ كانت المعارضة تعتزم الاحتجاج على إبطال لائحة وطنية تضم مرشحين للانتخابات التشريعية في يوليو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية