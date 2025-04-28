سرايا القدس تنشر: صفقة جادة تعيد أسراكم.. هذا هو الحل الوحيد

نشرت سرايا القدس – الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي – فاصلًا مصورًا بعنوان: رسالة “الطريق الوحيد”، حول أسرى الاحتلال الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتضمّن الفيديو مشاهد مصورة من احتجاجات المستوطنين المطالبين بعقد صفقة تبادل، ومقاطع من خطابات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو يتوعّد باستعادة أسرى الاحتلال بالقتال، إضافة إلى مشاهد لأسرى الاحتلال من مقاطع سابقة نشرتها المقاومة.

ومنذ 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية، فيما خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مع المقاومة، والذي تضمّن صفقة لتبادل الأسرى.

وبينما التزمت حركة حماس ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق، تنصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء المرحلة الثانية استجابةً للمتطرفين في ائتلافه الحكومي، وبدعم أمريكي.

ويرتكب الاحتلال، بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

المصدر: مواقع