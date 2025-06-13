إيران: ثأرنا قادم ومشروع

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن “الرد المشروع والقوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيجعل العدو يندم على فعلته”. وفي رسالة إلى الشعب الإيراني عقب الهجوم الإسرائيلي على طهران وعدد من المدن الأخرى، شدد بزشكيان على أنّ “الشعب الإيراني ومسؤولي البلاد لن يلزموا الصمت إزاء هذه الجريمة”، مؤكداً أن الردّ الإيراني “سيكون مشروعاً، قوياً، وكفيلاً بجعل العدو يندم على حماقته”.

واعتبر الرئيس الإيراني أن “هذا الاعتداء البربري، الذي يتنافى مع كل الالتزامات الدولية”، يكشف عن “الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان غير الشرعي”، مشيراً إلى أن “هذا الهجوم أثبت للعالم أجمع صحة ما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحذّر منه طوال سنوات، من أن طبيعة هذا الكيان تقوم على الجريمة والعدوان”.

وأوضح بزشكيان أنّ إيران دائماً تسعى للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وقد أبدت استعدادها الكامل للحوار وبناء الثقة، مضيفاً أنّ طهران “ستردّ بحزم على أي عدوان في إطار الدفاع المشروع عن وحدة أراضيها وسيادتها”.

ودعا الشعب الإيراني إلى “الحفاظ على الوحدة والتكاتف، وعدم الالتفات إلى الشائعات والأخبار الكاذبة التي يُروّج لها العدو ضمن حربه النفسية”.

وفجر اليوم الجمعة، شنّ العدو الإسرائيلي عدة غارات على مناطق مختلفة في العاصمة طهران وعدد من المحافظات في إيران بما فيها مبان سكنية، ما أدى إلى استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء والمدنيين. بدورها، أكدت قوات الحرس الثوري الإيراني أنها إلى جانب القوات المسلحة الأخرى، “على أهبة الاستعداد” للردّ بحزم على العدوان الذي شنّه العدو على إيران.

بدء الحرب مع إيران “لعب بالنار”

من جانبها، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها بدأت منذ لحظة تنفيذ العدوان الإسرائيلي على إيران باتخاذ الإجراءات الدفاعية والسياسية والقانونية اللازمة لجعل كيان الاحتلال الإسرائيلي “يندم على فعلته”.

وقالت في بيان “إنّ العدوان الليلي الذي شنه العدو الصهيوني على إيران أثبت أنها كيان غير شرعي لا يلتزم بأي قاعدة أو قانون دولي”، واصفةً “إسرائيل” بـ”المجنون السائب”، الذي يرتكب الاغتيال جهاراً نهاراً أمام أعين العالم.

وأكد بيان الحكومة أنّ “بدء الحرب مع إيران هو لعب بالنار. والعملية الجبانة التي نُفذ بينما كانت المفاوضات الدبلوماسية بشأن الملف النووي الإيراني جارية، تشير إلى خوف هذا الكيان من قدرة إيران على الإقناع والدفاع عن نفسها أمام العالم”.

واعتبر البيان حق إيران في الانتقام والدفاع عن نفسها “مشروعاً”، مضيفاً أنّ “الثأر لكل شهيد من الشهداء قادم، وانتهاك سيادة إيران ذنب لا يغتفر”. واختتم البيان بالقول إنّ “العالم كله سيشهد أنّنا لم نكن البادئين بالحرب، لكن خاتمة هذه الحكاية ستُكتب بيد إيران”.

الرد الإيراني “مشروع”

بدورها، أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أنّ “الآثار والتبعات الخطيرة والواسعة المترتبة على عدوان الكيان الصهيوني ضد إيران تقع على عاتق الكيان وداعميه”. وقالت الخارجية في بيان لها إنّ “هذا الهجوم يشكّل انتهاكاً صارخاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وعدواناً واضحاً ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتابع البيان أنّه “من حق إيران القانوني والمشروع، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أن تدافع عن نفسها. ولن تتردد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ذلك، بكل ما تملك من قوة وبالطريقة التي تراها مناسبة”.

وأشارت الخارجية إلى أنّه “لا يمكن أنّ يتم العدوان الصهيوني على إيران من دون تنسيق وموافقة من الولايات المتحدة. وعليه، فإن الحكومة الأميركية، باعتبارها الداعم الرئيسي لهذا الكيان، تتحمّل أيضاً المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذه المغامرة العدوانية”.

المصدر: مواقع إخبارية