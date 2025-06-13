المقاومة الفلسطينية: العدوان على إيران يُدخل المنطقة بأسرها في مرحلة جديدة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” العدوان الواسع الذي شنّته إسرائيل ضدّ إيران، ووصفته بـ”التصعيد الخطير الذي ينذر بانفجار المنطقة”.

وفي بيان لها، قالت “حماس” إنّ العدوان الإسرائيلي “يعكس إصرار حكومة نتنياهو المتطرفة على جرّ الإقليم إلى مواجهات مفتوحة خدمة لأوهامها التلمودية، ومساعيها للهيمنة على شعوب الأمة”.

وأضافت أنّ هذا العدوان يُعدّ “انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية”، ويؤكد أن المشروع الصهيوني “يمثّل خطراً وجودياً على المنطقة بأسرها، لا على فلسطين وحدها”.

وقالت “حماس” إنّ إيران تدفع اليوم ثمن مواقفها الثابتة في دعم فلسطين ومقاومتها، وثمن تمسّكها بقرارها الوطني المستقل.

حركة الجهاد

بدورها، أكدت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، أنّ “العدوان على إيران يُدخل المنطقة بأسرها في مرحلة جديدة من مواجهة مفتوحة لطالما سعت إليها حكومة إسرائيل بقيادة مجرم الحرب، بنيامين نتنياهو”.

وعبّرت “الجهاد الإسلامي” في بيان عن تضامنها الكامل مع الشعب الإيراني وحكومته وقيادته، و”ثقتها بأن إيران، شعباً وقيادة، قادرة على الردّ على هذا العدوان”.

وفجر اليوم، شنّ العدو الإسرائيلي عدة غارات على مناطق مختلفة في العاصمة طهران وعدد من المحافظات في إيران بما فيها مبان سكنية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين والقادة العسكريين والعلماء.

المصدر: مواقع