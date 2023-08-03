أعلنت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال أن بلادها “ستشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا قررت منظمة إكواس ذلك، في أعقاب الانقلاب الأخير في نيامي”.

وأكدت الوزيرة على “الالتزامات الدولية لبلادها تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، خاصة أن هذا الانقلاب كان الانقلاب الفاصل”، وتابعت “لكل هذه الأسباب سنرسل جنودا سنغاليين إلى النيجر”.

وتمت الإطاحة بالرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم قبل أسبوع في انقلاب نفذه حرسه الشخصي ودانه الغرب وعلى رأسه الادارة الاميركية والعديد من الدول الأوروبية والأمم المتحدة.

المصدر: روسيا اليوم