حوادث وأخبار أمنية..

قالت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي اللبناني في بيان لها يوم الاثنين “في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم السّلب والسّرقة بقوّة السّلاح، في مختلف المناطق اللّبنانية، وعلى أثر انتشار فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يَروي فيه تعرّضه لعمليّة سلب وطعن بسكّين في محلّة الجناح، من قبل شخص مجهول، كادت أن تودي بحياته، باشرت هذه القطعات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه”.

وتابع البيان انه “من خلال الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويُدعى ع. م. (مواليد عام 1979، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم مخدّرات، وطعن وضرب وإيذاء”، واضاف “بتاريخ 23-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في المحلّة ذاتها، وضبطت بحوزته سكينا وشفرة كاتر وهاتفًا خلويًّا”، واضاف “بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عمليّة السّلب والطّعن مستخدمًا السّكّين الذي ضُبِطَ بحوزته. كما اعترف بتعاطي المخدّرات”، واكد انه “أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

من جهة ثانية، – قالت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان لها الاثنين “توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها، في عددٍ من مناطق محافظتَي جبل لبنان وبيروت”، وتابعت “على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد منفّذ هذه العمليّات وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى: ف. غ. (مواليد عام ۱۹۷۰، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، ومخدّرات، وسرقة من داخل سيّارات، واحتيال”.

واضاف البيان انه “بتاريخ 22-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة مكان إقامته في محلّة عين الرّمّانة وأوقفته. وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ مئات عمليّات سرقة محتويات من داخل سيّارات، بعد كسر زجاجها، وذلك على المسلك الممتد ما بين جبيل وجونية، وفي مناطق عدّة من محافظة بيروت”، وتابع “أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

في سياق آخر، قالت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “مجهولين أقدموا فجر يوم الاثنين على اقتحام فيلا في منطقة دده – الكورة(شمال لبنان) بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا مبلغا من المال قدر بحوالي 300 ألف دولار أميركي، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”، وتابعت “على الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها تمهيدًا لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم بإشارة من القضاء المختص”.

في إطار منفصل، اشارت قيادة الجيش اللبناني الى انه “بتاريخ 28/4/2025، بين الخامسة والنصف عصرا والسابعة مساء، قامت وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بيت ليف – بنت جبيل(جنوب)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام