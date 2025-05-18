الشيخ قاسم في ذكرى الشهيد السيد رئيسي: كانت فلسطين في قلبه وكان من داعمي لبنان المهمين

قال سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان “الشهيد الرئيس الايراني السابق السيد ابراهيم رئيسي قيمة عظيمة لإيران وكانت فلسطين في قلبه”.

وفي الذكرى السنوية الأولى لشهادة السيد رئيسي ورفاقه اضاف سماحته:” هذه المسيرة هي مسيرة العطاءات ونحن نحيي هذا الإنسان العظيم وقد تسلّم مناصب حساسة في حياته، في كل المواقع آية الله السيد رئيسي لم يتغير”.

وتابع الشيخ قاسم:”كان السيد رئيسي دائمًا يسأل عن المقاومة في المنطقة وعن سيدها سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وكان يسأل عن التفاصيل”.

واعتبر انه”لنا الشرف أن نكون في جبهة الشرف في جبهة المقاومة مع فلسطين ولبنان وإيران الإسلام وكل المقاومين الشرفاء في المنطقة”.

ولفت الى ان “الشهيد السيد رئيسي واحد من المهمين جدًا من الذين دعموا المقاومة في لبنان، وفلسطين كانت في قلب الشهيد رئيسي وعقله والمقاومة بالنسبة اليه الامل الذي كان يرغب في ان يبقى ساطعاً”.

واكد الشيخ قاسم ان” هذه المسيرة هي مسيرة العطاءات ونحن نحيي هذا الإنسان العظيم وقد تسلّم مناصب حساسة في حياته، وفي كل هذه المواقع آية الله السيد رئيسي لم يتغير”.

واضاف:” عمل الشهيد السيد رئيسي كنتاج من زرع الإمام الخميني بقيادة الإمام الخامنئي”.

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المصدر: موقع المنار