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May 15 2025 - 20:02

لبنان: تعميم أوصاف جثة رجل عُثر عليها في بيروت

منذ 1 ساعة 15 May، 2025
قوى الامن الداخلي
لبنان

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي اللبناني في بيان لها الخميس العثور على جثة رجل في العقد الرابع من العمر عثر عليها بالقرب من مدخل نفق السّفارة الكويتيّة بمحاذاة مبنى عدنان القصّار في بيروت.

وقال البيان إنه “بتاريخ 14-05-2025، وفي محلّة أوتوستراد الأسد – المسلك الغربي بالقرب من مدخل نفق السّفارة الكويتيّة بمحاذاة مبنى عدنان القصّار، عُثِرَ على جثّة رجل في العقد الرابع من العمر تقريبًا، مجهول الهويّة، أصلع الرّأس، ذو ذقن خفيفة الشّعر، يرتدي سروال جينز أسود اللون، وقميصًا شتويًّا من اللون عينه، وعلى كتفه الأيمن وشم (يا علي) باللغة العربيّة، وعلى الأيسر وشم رسم القلب”.

واضاف البيان “لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بمفرزة سير الضاحية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 451062-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد حسينيّة الخليل – الشيّاح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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