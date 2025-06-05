القوات اليمنية: استهدفنا مطار اللد في يافا المحتلة.. وعملياتنا مستمرة ضد العدو الصهيوني

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها مساء الاربعاء ان “سلاح الجو اليمني المسيّر استهدف مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بطائرتينِ مسيرتينِ نوعِ يافا وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ”، ولفتت الى ان العملية جاءت “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة”.

وقال البيان “بينما حُجّاجُ بيتِ اللهِ تعالى يستعدّون للوقوفِ في عرفةَ مهلّلينَ ومكبّرين، يستمرُّ نزيفُ دمِ إخوانِهم وإخوانِنا في غزةَ الحبيبةِ، دونَ نصيرٍ أو مُغيثٍ من أبناءِ الأمّةِ الإسلاميّةِ، رغمَ القدرةِ والمقدِرَةِ على إيقافِ هذه المجزرةِ التي لم يشهدْ لها العالَمُ مثيلا”، وتابع “اليمن بعون الله، مستمرٌّ في تأديةِ واجبِهِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ”.

واضاف البيان ان “على كافّةِ شعوبِ وبلدانِ الأمّةِ تأديةُ هذا الواجبِ وتركُ التخاذلِ والتواكُلِ والتقاعسِ والعمالةِ، فلا باركَ اللهُ في أمّةٍ تركت واجباتِها وتخلّت عن مسؤوليّاتِها واستسلمت لعدوِّها رغمَ ما تمتلكُه من قدراتٍ وما بحوزتِها من إمكاناتٍ”.

واكدت القوات اليمنية ان “عملياتها ستستمر ضدَّ العدوِّ الصهيونيِّ المجرمِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها”.

المصدر: موقع المنار