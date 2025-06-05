كندا | دخان حرائق كندا يصل إلى أوروبا وشرق البحر المتوسط

أفاد مرصد كوبرنيكوس الأوروبي بأنّ دخانًا كثيفًا ناتجًا من حرائق ضخمة ومبكرة في كندا بلغ أجواء شمال غرب أوروبا منذ أواخر أيار/مايو على ارتفاعات عالية جدًا.

وأفادت خدمة كوبرنيكوس لمراقبة جودة الهواء، بأنّ “الدخان عبر حرائق الغابات في مقاطعتي مانيتوبا وساسكاتشوان الكنديتين المحيط الأطلسي، ووصل إلى أوروبا في الأيام الأخيرة، ويُتوقع انتقال دخان إضافي هذا الأسبوع”.

ورصدت الأقمار الاصطناعية انتقال الدخان الحامل أول أكسيد الكربون خصوصًا، عبر المحيط الأطلسي.

وأشارت كوبرنيكوس إلى أنّ “أول عمود من الدخان عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط يومي 18 و19 مايو على ارتفاعات عالية، ووصل إلى اليونان وشرق البحر الأبيض المتوسط”.

كما لفتت إلى أنّ “عمود دخان ثان أكبر بكثير عبَر المحيط الأطلسي في الأسبوع الأخير من مايو، ووصل إلى شمال غرب أوروبا في 1 يونيو، ومن المتوقع وصول أعمدة أخرى إلى القارة في الأيام المقبلة”.

وتوقعت الخدمة “عبور تركيز عال من أول أكسيد الكربون فوق شمال غرب فرنسا، بما في ذلك حوض باريس”.

المصدر: وكالات