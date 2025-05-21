كندا | وزير المالية: مشاركة أوكرانيا في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة الـ7 رسالة قوية للعالم

اعتبر وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان أنّ مشاركة أوكرانيا في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع التي تستضيفها بلاده يبعث برسالة قوية للعالم مفادها أنّ “الدول السبع تسعى لدعم كييف في تصدّيها للغزو الروسي”.

وقال شامبان خلال مؤتمر صحافي افتتاحي للاجتماع في مدينة بانف بولاية ألبرتا، إنّ “مشاركة نظيره الأوكراني سيرغي مارشينكو تمثّل رسالة قوية للغاية من مجموعة السبع لدعم أوكرانيا”.

ويشارك الوزير الأوكراني في الاجتماع بدعوة من نظيره الكندي الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع.

وعقد الوزير الكندي مؤتمره الصحافي بحضور ضيفه الأوكراني، معتبرًا مشاركته “رسالة حقيقية للعالم رسالة قوية للغاية من مجموعة السبع لدعم أوكرانيا”.

من جهته، قال الوزير الأوكراني “هذا شرف عظيم لنا، لأنه يسمح لنا بالتواصل بشكل أفضل (مع أعضاء مجموعة السبع) بشأن المعلومات المهمة حول الوضع على الأرض، لفهم كيف يمكننا العمل معا”.

وأضاف أنه سيدعو نظراءه في مجموعة الدول السبع إلى فرض “عقوبات أقوى” ضدّ روسيا لإجبارها على وقف إطلاق النار.

وبالنسبة للأوروبيين، فإنّ إحدى أولويات اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع تتمثل بضمان انتزاع موافقة الوفد الأميركي على تضمين البيان الختامي للاجتماع دعما واضحا لأوكرانيا.

وتعمل الرئاسة الكندية للمجموعة على صياغة نص البيان الختامي.

المصدر: وكالات