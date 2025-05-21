بلجيكا | كالاس: الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل على خلفية حرب غزة

أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل سيُراجع اتفاقية شراكته مع “إسرائيل”.

وصرّحت كالاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجيّة والدفاع في الاتحاد الأوروبي، قائلةً إنّ “الوضع في غزة كارثي، المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مُرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في بحر”.

وصرّحت بأنّه “من الواضح من نقاش اليوم أن هناك أغلبية كبيرة تُؤيد مراجعة المادة الثانية من اتفاقية شراكتنا مع إسرائيل، لذا، سنُطلق هذه العملية، وفي غضون ذلك يقع على عاتق إسرائيل مسؤولية رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية”.

هذا وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل” على أن “العلاقات بين الطرفين يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”، وهذا يُشكل “عنصرًا أساسيًا” من الاتفاقية.

وتغطي الوثيقة أشكالًا مختلفة من التعاون بين الاتحاد و”إسرائيل”، بما في ذلك الحوار السياسي، وحرية حركة البضائع، والتعاون العلمي.

المصدر: وكالات