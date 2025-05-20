عشرات الشهداء والجرحى بالعدوان الصهيوني المستمر على غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ أن استأنفتها قبل 64 يومًا، وبعد 592 يومًا على بدء العدوان، عقب تنصل رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار، مستندًا إلى دعم سياسي وعسكري أمريكي، وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وبالسياق، أفادت مصادر فلسطينية عن “استشهاد 60 مواطنا على الأقل، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ فجر يوم الثلاثاء”، وتابعت “أصيب مواطنون جرّاء قصف من مسيّرة إسرائيلية صباح الثلاثاء على منطقة معن شرقي مدينة خان يونس”، واضافت “أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة على مستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة”، وأشارت الى “استشهاد 9 مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة المقيد في مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة”.

وقالت المصادر “شنت طائرات الاحتلال غارة فجر الثلاثاء على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”، واضافت “قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية من مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة”، وتابعت “أصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في المواصي غربي مدينة خان يونس”، ولفتت الى ان “قوات الاحتلال ارتكبتت مجزرة جديدة، بعدما استهدفت مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة بطائرتين انتحاريتين إسرائيليتين ما أدى إلى 10 شهداء على الأقل تفحمت جثامينهم، إضافة إلى عدد من المصابين”.

وذكرت المصادر ان “قوات الاحتلال اركبت مجزرة بعدما قصف طائرات الاحتلال محطة راضي للبترول غربي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة، التي تؤوي نازحين، ما إلى 15 شهيدا”، واشارت الى ان “جيش الاحتلال نسف مباني سكنية غربي مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة”، واضافت “ارتقى 10 شهداء وعدد من المصابين بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو سمرة في دير البلح وسط قطاع غزة”.

واكدت المصادر ان “طائرات الاحتلال شنت غارة استهدفت منزلًا محيط محطة نجوم عبسان في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس”، واضافت “قصفت طائرات الاحتلال منزلًا جنوبي ملعب العنان في دير البلح وسط قطاع غزة”، ولفتت الى ان “طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”، وتابعت “استشهد 4 مواطنين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام