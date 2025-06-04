جريحان بإشكال فردي في مخيم البداوي شمال لبنان

جرح شخصان مساء الاربعاء خلال إشكال فردي وقع في مخيم البداوي في شمال لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “الإشكال وقع بين المدعو أ.س.ع من جهة والمدعو ح.ح من جهة أخرى، سرعان ما تطوّر إلى إطلاق نار”، وتابعت “أصيب أ.ع خلال الاشكال برصاصتين، فيما أُصيب ص.ح الذي صودف مروره في المكان”.

واشارت الوكالة الى انه “جرى نقل المصابين إلى مستشفى صفد التابع لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني داخل المخيم لتلقي العلاج اللازم، وسط استنفار للأجهزة الأمنية في المخيم التي حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث”، وتابعت “العمل جار على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام