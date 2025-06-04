إصابات بين الفلسطينيين باعتداء للمستوطنين الصهاينة على قرية “دير دبوان” بالضفة المحتلة

أصيب 7 فلسطينيين مساء الأربعاء باعتداء نفذه مستوطنون صهاينة على قرية دير دبوان شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

ولفتت مصادر فلسطينية الى ان “طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع 7 إصابات، حيث نقلت اثنين من المصابين إلى المستشفى وقدمت العلاج لخمس حالات أخرى في المركز الطبي بالقرية”.

وأشارت المصادر الى ان “المستوطنين المسلحين اقتحموا القرية واعتدوا على السكان وأضرموا النار في عدد من المنازل والمركبات، إضافة إلى مزرعة أغنام وإسطبل خيول وعدد من المنشآت الزراعية”.

وذكرت المصادر ان “الاعتداء أدى إلى إصابة عدد من المواطنين برضوض وجروح، وسط حالة من الهلع والخوف التي انتابت الأطفال والنساء في القرية”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام